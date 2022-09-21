Boeing уволит около 150 сотрудников финансового отдела в США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Аэрокосмический концерн Boeing Co. планирует сократить штат финансовых сотрудников в США примерно на 150 человек в рамках мер по упрощению корпоративной структуры, сообщает Dow Jones.

Некоторые позиции, подпавшие под сокращение, могут быть открыты в Индии, сообщил изданию информированный источник, добавив, что в ближайшие месяцы компания может объявить о еще одном сокращении аналогичного масштаба.

Как следует из документов Boeing, общий штат компании с начала года вырос примерно на 10 тысяч человек.

С начала 2022 года капитализация Boeing упала на 27,5%, до $86 млрд, тогда как индекс S&P 500 потерял 19,1%.