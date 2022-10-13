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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Владелец USA Today ввел для сотрудников обязательный неоплачиваемый отпуск

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская издательская компания Gannett Co., владелец газеты USA Today и ряда других медиаактивов, объявила о мерах по сокращению расходов, среди которых прекращение найма новых сотрудников и введение для уже нанятых обязательного пятидневного неоплачиваемого отпуска в декабре.

Компания пообещала давать сотрудникам добровольные неоплачиваемые отпуска на 1-6 месяцев и возможность работать по сокращенному графику, сообщает MarketWatch со ссылкой на письмо главы Gannett Майка Рида сотрудникам.

Желающим покинуть компанию работникам будут предложены выходные пособия.

Также Gannett с 24 октября временно заморозит программу, в рамках которой она делала взносы в пенсионные планы сотрудников в размере, аналогичном отчислениям самих сотрудников.

"Я понимаю, что эти решения потребуют финансовых и эмоциональных жертв, но смягчение экономического давления сейчас благоприятно скажется на будущем компании", - написал Рид.

В минувшем квартале Gannett отчиталась о снижении выручки на 7% и об убытке в размере около $54 млн. После этого компания уволила порядка 400 сотрудников.

С начала 2022 года капитализация Gannett сократилась в четыре раза, до $205,35 млн.

Gannett была основана в 1923 году. Сейчас это крупнейшее издательство США по показателю ежедневного тиража газет. Ей принадлежит более 220 изданий, в том числе общенациональная газета USA Today, а также ряд крупных местных изданий, таких как Indianapolis Star, Arisona Republic и Cincinnati Enquirer.

США Gannett Майк Рид USA Today
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