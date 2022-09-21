Президент Ирана усомнился в том, что США можно доверять в вопросе СВПД

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран серьезно относится к возможности возобновить действие ядерного соглашения, однако сомневается в том, что в этом вопросе может доверять США, заявил в среду президент Ирана Ибрахим Раиси.

"После того, как ядерное соглашение было подписано и принято в рамках Совбеза ООН, оно было растоптано в одностороннем порядке", - сказал он. "Это была Америка, а не Иран, кто растоптал ядерное соглашение", - подчеркнул президент Ирана.

Он задался вопросом, учитывая опыт прежних лет, когда США выходили из соглашения в одностороннем порядке, "может ли Иран действительно доверять США без гарантий и уверений в том, что на этот раз Вашингтон выполнят свои обязательства".

"Наше единственное желание - чтобы обязательства соблюдались", - подчеркнул Раиси.

Президент Ирана отметил, что, как показывает история, его страна привыкла опираться только на себя и не полагаться на других, а ее народ "выучил тактику сопротивления и прогресса".

"Сегодня Исламская республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран", - добавил он.

По словам Раиси, "санкции - это оружие массового поражения". Он отметил, что Иран хотел бы "иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями".

"Война не является решением кризиса, им являются диалог и переговоры", - добавил он.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.