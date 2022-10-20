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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Глава МИД Ирана заявил, что процесс восстановления СВПД на правильном пути

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Тегеран удовлетворен процессом восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В последний период мы обменялись с американской стороной месседжами. Час назад я провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Могу сказать, что все на правильном пути и все протекает правильно", - заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на совместной с главой МИД Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции в Ереване в четверг.

По его словам, достигнута также договоренность об эффективном сотрудничестве с МАГАТЭ.

"По части некоторых заявлений МАГАТЭ, могу сказать, что есть несправедливые заявления, и мы передали наши замечания, в том числе, по протоколу, который должен быть применен", - сказал Абдоллахиан.

Он также сообщил, что с США прошли переговоры по вопросу обмена иранскими и американскими арестованными лицами.

"В этом вопросе есть прогресс. В Иран посредством третьей страны приехала делегация США. В рамках гуманитарных работ один арестованный - гражданин Ирана и США - передан Оману", - сказал глава МИД Ирана.

Иран
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