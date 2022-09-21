В Иране на фоне протестов начались массовые сбои в работе интернета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Интернет в Иране работает в среду с сильными перебоями на фоне продолжающихся в стране антиправительственных акций протеста, сообщает Associated Press.

Отмечается, что местные жители не могут войти в интернет со своих мобильных телефонов, не работает ряд соцсетей.

Министр связи и информационных технологий Ирана Исса Зарепур ранее в среду указал, что определенные ограничения доступа в интернет могут быть введены "из-за проблем с безопасностью". При этом, о каких конкретных ограничительных мерах может пойти речь, он не уточнил.

Согласно агентству, в Иране в среду продолжают протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за "неправильного ношения" хиджаба, ее доставили в отделение, где она спустя несколько дней скончалась. При этом, в полиции заявляют, что девушка умерла от сердечного приступа, а ее семья настаивает на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешение увидеть ее тело.