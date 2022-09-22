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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Что случилось этой ночью: четверг, 22 сентября

Стыковка Союза МС-22 с МКС, землетрясение в Иране, коронавирус во Франции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД сообщило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

- Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане. Подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители Нахичеванской автономной республики.

- Экипаж российского корабля "Союз МС-22" перешел на борт МКС. Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток.

- В Иране на фоне протестов начались массовые сбои в работе интернета. Местные жители не могут войти в интернет с мобильных телефонов, не работает ряд соцсетей.

- Лавров на встрече с президентом Швейцарии призвал Берн вернуться к политике нейтралитета. Несовместимым с нейтралитетом Лавров считает присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям.

- Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневных заражений выросло примерно на 13 %.

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