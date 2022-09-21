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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Главы МИД в "астанинском" формате проводят встречу "на полях" ГА ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерская встреча "астанинского формата" проходит в среду на "полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Перед встречей министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Мевлют Чавушоглу тепло поприветствовали друг друга и сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.

Через некоторое время к министрам присоединился спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Встреча, с одной стороны, проходит на фоне участившихся обстрелов боевиками "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) Идлибской зоны деэскалации, с другой стороны, сигналов из Анкары о возможности организовать сирийско-турецкие переговоры министров иностранных дел, а в будущем и президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

ООН Сергей Лавров
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