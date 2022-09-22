Лавров на встрече с главой МИДа КНР отметил положительное влияние Китая на международные отношения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия убеждена, что предстоящий в октябре 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершится позитивными решениями о развитии страны и будет способствовать тому, чтобы Пекин продолжал содействовать установлению справедливых правил на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально через несколько дней состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая. К этому важнейшему событию приковано внимание всего мира. Мы убеждены, что наши китайские друзья завершат съезд на позитивных договоренностях о дальнейшем развитии своей страны, своего общества и договоренностях и решениях о том, как Китайская Народная Республика будет продолжать способствовать установлению демократичных, справедливых правил на международной арене в соответствии с принципами Устава ООН", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Еще раз хочу подчеркнуть, очень рад вас видеть", - добавил министр.

Всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине, по его итогам будут названы имена людей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и будут определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет.