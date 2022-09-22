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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число новых ежедневных случаев заражения COVID-19 продолжает расти во Франции, и зарегистрированные в среду 38250 заражений указывают на увеличение этого показателя за неделю примерно на 13%, сообщает газета Ouest-France.

"Эпидемия возобновляется особенно среди самых младших с началом учебного года", - констатирует в четверг издание, которое публикует статистические таблицы и графики.

Газета приводит последние данные Национального агентства общественного здравоохранения Франции, согласно которым национальный уровень заболеваемости за период с 12 по 18 сентября составил 292,99 случая на 100 тыс. жителей. Это означает рост на 57% за неделю.

Агентство отмечает, что этот показатель увеличивается во всех департаментах европейской части Франции, особенно в ее северной половине.

При этом в больницах наблюдается тенденция медленного уменьшения госпитализаций. В четверг в стране было госпитализировано с диагнозом COVID-19 12857 человек, что на 39 меньше, чем накануне. За последние сутки в больницах от коронавирусной инфекции умерли 32 пациента.

Всего с начала пандемии во Франции зарегистрировано 154824 летальных исхода по причине COVID-19.

В середине августа председатель французского комитета по наблюдению за санитарными рисками, иммунолог Брижит Отран заявила, что после двух летних месяцев относительно умеренной ситуации с COVID-19 все еще нельзя надеяться, что пандемия уже пройдена.

"Наиболее вероятный сценарий - это пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом вируса или с возвращением холодной погоды? Мы не предсказатели, но почти наверняка осенью будет "волна", - заявила эксперт.

По ее словам, "сегодня нужно привыкать к тому, что с этим нам жить".

Франция COVID-19
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