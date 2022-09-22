Сенат Казахстана исключил День первого президента из числа государственных праздников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ направлен на подпись главы государства.

Закон содержит поправку, согласно которой День первого президента исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд "общественно-значимых" по аналогии с Днем государственных символов, Днем благодарности и т.п.

В документ также внесены предложения отмечать 25 октября национальный праздник День Республики, установить 16 декабря Днем Независимости, как государственный праздник.

День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года 1 декабря. Первым президентом Казахстана является Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну с 1991 года. 20 марта 2019 года Назарбаев сложил президентские полномочия.

День республики в Казахстане ранее отмечался 25 октября. В 2009 году День Республики был исключен из перечня праздников.

В данный момент День Независимости, отмечаемый в Казахстане 16-17 декабря, является национальным праздником.