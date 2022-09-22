Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Сенат Казахстана исключил День первого президента из числа государственных праздников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ направлен на подпись главы государства.

Закон содержит поправку, согласно которой День первого президента исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд "общественно-значимых" по аналогии с Днем государственных символов, Днем благодарности и т.п.

В документ также внесены предложения отмечать 25 октября национальный праздник День Республики, установить 16 декабря Днем Независимости, как государственный праздник.

День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года 1 декабря. Первым президентом Казахстана является Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну с 1991 года. 20 марта 2019 года Назарбаев сложил президентские полномочия.

День республики в Казахстане ранее отмечался 25 октября. В 2009 году День Республики был исключен из перечня праздников.

В данный момент День Независимости, отмечаемый в Казахстане 16-17 декабря, является национальным праздником.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Что случилось этой ночью: четверг, 22 сентября

Лавров и глава МИД Бразилии проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусом

Во Франции отмечают новый рост заболеваемости коронавирусом

Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику

Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику

В Иране на фоне протестов начались массовые сбои в работе интернета

Корабль "Союз Мс-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Корабль "Союз Мс-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Лавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на Украине

Байден призвал к увеличению числа членов СБ ООН

Байден призвал к увеличению числа членов СБ ООН

Глава МАГАТЭ ждет от РФ поддержки для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ ждет от РФ поддержки для обеспечения безопасности Запорожской АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });