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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Казахстан после 13-летнего перерыва снова стал праздновать День Республики

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане 25 октября снова отмечают главный праздник страны - День Республики, он после 13-летнего перерыва вновь обрел статус национального.

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До этого национальным праздником был День независимости, который отмечался 16-17 декабря, а День Республики был исключен из перечня праздников в 2009 году.

В июне президент Касым-Жомарт Токаев на первом национальном курултае предложил вернуть День Республики. Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана, и это был первый шаг на пути к независимости страны.

В сентябре в стране был принят соответствующий закон.

Одновременно День независимости с 2022 года включили в реестр государственных праздников, и теперь его будут отмечать один день - 16 декабря.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев День Республики День независимости
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