Белоруссия на полгода запретит вывоз техники, от смартфонов до ядерных реакторов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совет министров Белоруссии с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы республики более 250 видов промышленных товаров. Постановление об этом опубликовано на национальном правовом портале.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - гласит постановление.

Оно также запрещает вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В список запрещенных к вывозу промтоваров включены, в частности, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и т.д.

Запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение, а также товары, вывозимые по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Также не запрещен вывоз товаров, "перемещаемых между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".