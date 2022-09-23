Песков уверен, что в РФ обсудят запрет на вывоз промтоваров из Белоруссии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются по поводу конструктивного обсуждения запрета на вывоз более 250 видов промышленных товаров из Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать, все-таки у нас союзное государство. Понятно, что союзное государство не отменяет суверенитета - ни России, ни Белоруссии, но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все вот эти вопросы обсуждать", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", - подчеркнул Песков.

Ранее Совет министров Белоруссии с 23 сентября ввел временный запрет на вывоз за пределы республики более 250 видов промышленных товаров.

В список запрещенных к вывозу промтоваров включены, в частности, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и т.д.

Запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение, а также товары, вывозимые по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Также не запрещен вывоз товаров, "перемещаемых между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", и товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".