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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Эстонии решили провести внеочередные сборы резервистов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение провести с 22 по 28 сентября внеочередные сборы резервистов "Шип-2022".

"По предложению командующего Силами обороны на сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт", - сообщила пресс-служба правительства.

В ходе сборов будет отрабатываться работа цепочки управления национальной обороны, от принятия решений правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования.

Внеочередной учебный сбор носит практический характер и проводится ежегодно по решению правительства. Модель национальной обороны, основанная на резервной армии Эстонии, предполагает необходимость быстрого реагирования и практических занятий в любое время.

"В настоящее время непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет", - отмечает правительство.

Эстония
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