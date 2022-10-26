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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В 22 городах Эстонии установят сирены оповещения об угрозе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии решили в 22 городах установить сирены оповещения об угрозе. Договор на покупку сирен центр информационных технологи МВД страны и Спасательный департамент Эстонии заключили со словацкой компанией Telegrafia, передает ERR.

Система будет использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что сирены будут оповещать население об угрозах в дополнение к аналогичным действиям СМИ, сайтов официальных ведомств, соцсетей, рассылке SMS, а также к оповещению через громкоговорителей и поквартирному обходу.

Первые сирены установят до конца 2022 года. Начнут установку с Таллина и окрестностей столицы, Тарту, Нарвы, Пярну и некоторых других населенных пунктов. В будущем систему готовятся расширить и на остальные крупные населенные пункты. Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д. Переговоры с владельцами таких объектов уже идут.

На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило 4,5 млн евро.

Эстония МВД Telegrafia Таллин Тарту Нарва Пярну
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