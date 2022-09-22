Tesla отзовет почти 1,1 млн автомобилей из-за проблем со стеклоподъемником

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc обновит программное обеспечение в почти 1,1 млн автомобилей, чтобы устранить ошибку в работе системы электронного стеклоподъемника. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Проблема заключается в том, что поднимающееся стекло может прищемить руку водителя или пассажира, говорится в сообщении в NHTSA. При этом отмечается, что пока ни одного инцидента зафиксировано не было.

"Отзыв" с целью обновления ПО затронет автомобили Model 3 2017-22 годов выпуска, Model Y 2020-21 годов, а также Model X и Model S, произведенные в 2021 и 2022 гг.

Программное обеспечение будет обновлено удаленно. Эта практика, обычная для Tesla, позволяет устранить проблемы без посещения офисов владельцами автомобилей, и делает расходы компании в связи с отзывом машин незначительными.

Акции Tesla дешевеют на 4% на торгах в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 18%, до $942,55 млрд.