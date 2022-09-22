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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Великобритания отменила запрет на гидроразрыв пласта в Англии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании в четверг официально отменило запрет на добычу углеводородов путем гидроразрыва пласта (ГРП) в Англии, действовавший с 2019 года. Это объясняется необходимостью укрепления энергетической безопасности страны, что является абсолютным приоритетом, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Лиз Трасс объявила о таком намерении всего через несколько дней после вступления в должность в начале сентября.

Великобритания должна использовать все доступные источники энергии, "поэтому правильно, что мы снялись с паузы, чтобы освоить любые потенциальные источники внутреннего газа", сказал министр по делам бизнеса и энергетики Джейкоб Рис-Могг в четверг.

Снятие запрета означает, что будущие заявки на подобные разработки будут рассматриваться "при наличии местной поддержки", отметили в ведомстве. Компании должны будут иметь необходимые лицензии и разрешения, прежде чем они смогут начать работу.

Другие части Великобритании – Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс – не затронуты объявленным в четверг решением.

Правительство Великобритании приостановило гидроразрыв пласта в ноябре 2019 года после того, как на единственной в стране сланцевой скважине недалеко от Блэкпула на северо-западе Англии была зарегистрирована серия подземных толчков.

Cuadrilla, единственная занимавшаяся ГРП в Великобритании компания, несколько лет назад обнаружила месторождения сланцевого газа, которые, по ее оценке, могли наполовину снизить зависимость королевства от импорта. Но из-за введения моратория на разработку, фирма была вынуждена прекратить деятельность. С тех пор месторождения заброшены. Австралийская AJ Lucas владеет 96% Cuadrilla.

Великобритания Лиз Трасс Cuadrilla
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