Парламент Молдавии отклонил инициативу оппозиции о вотуме недоверия правительству

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива оппозиции о вотуме недоверия правительству Молдавии была отклонена парламентским большинством.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, за выражение вотума недоверия кабинету министров во главе с Натальей Гаврилицей проголосовал лишь один депутат, в то время как 44 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" голосовали против.

Для отставки правительства необходимо простое большинство - 51 голос из 101. Правящая партия "Действие и солидарность" заявила, что не допустит отставки правительства. У парламентского большинства 63 мандата в парламенте. К моменту голосования, после пяти часов дебатов, большинство депутатов покинули зал заседания, понимая, что исход голосования предрешен парламентским большинством.

Авторы инициативы о вотуме недоверия правительству - оппозиционный Блок коммунистов и социалистов - считают, что "это правительство намерено принести в жертву основной национальный интерес - благосостояние граждан, только для того, чтобы вызвать симпатию у европейских канцелярий". По мнению оппозиции, если кабмин "не отправить в отставку, и не начать строить страну для всех молдаван, Молдова обанкротится как государство, из которого уедут все люди".

Гаврилица заявила, что вотум недоверия не имеет под собой никаких оснований.

"Я думаю мы (правительство - ИФ) доказали, что там где существует честность, корректность и преданность можно добиться результатов даже в самых сложных условиях. А венцом этих усилий служит обретение Молдовой статуса страны-кандидата в ЕС, который направит РМ по пути развития и процветания", - сказала она.

Обвинения оппозиции в отсутствии решений у правительства на фоне социального и экономического кризиса она назвала "лживыми, абсурдными и даже глупыми" и сказала, что единственная цель этого вотума "сделать себе немного рекламы за счет граждан".

"Чего вы хотите добиться отставкой правительства?! Вы хотите удовлетворить амбиции тех, кто украл миллиард и другие активы страны, а теперь хочет вернуться к власти?! Или хотите понравиться тем, кто хочет любой ценой дестабилизировать ситуацию в стране, навредить стране и народу?!", - сказала Гаврилица, обращаясь к 26 депутатам, которые подписали проект Резолюции о вотуме недоверия правительству.

С трибуны парламента премьер-министр также обратилась к гражданам.

"Мы знаем, что сейчас тяжело, а рост цен бьет со всех сторон. Я понимаю ваш страх и разочарование. Да, мы не везде успеваем, есть и промахи. Но ни на секунду не сомневайтесь в наших благих намерениях и в наших возможностях решать ваши проблемы. Инфляция - временное явление. Мировая экономика восстановится. Молдова справится с кризисом, потому что она не в одиночестве", - сказала Гаврилица.