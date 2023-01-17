Премьер-министр Молдавии призвала не верить слухам об отставке правительства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла слухи о возможной отставке правительства страны.

"С самого начала таким образом подрывают доверие к власти", - заявила она журналистам и призвала "не верить слухам".

Распространение слухов о скорой отставке правительства она считает тактикой оппонентов, которая применяется с момента утверждения кабинета министров.

Одновременно премьер признала наличие "очень острых дискуссий" внутри партии власти по определенным вопросам.

"Но в условиях демократии - это правильно. Мы не должны этого бояться. В нашем правительстве всегда были профессионалы и честные люди, и нет никаких предпосылок думать иначе. Я не говорю, что все идеально. Особенно с учетом кризисного 2022 года. Конечно, в такой обстановке тяжело принимать решения. Не так быстро внедряются изменения, особенно в регионах, где сохраняется влияние определенных интересов, с которым нужно бороться", - сказала Гаврилица.

Отношения с президентом Майей Санду она охарактеризовала, как "очень хорошие".

"У нас - целая команда, есть парламентское большинство, следующие (парламентские) выборы в 2025 г. Даже если происходят определенные перестановки, это не поменяет реализацию повестки, с которой мы пришли к власти", - подчеркнула премьер.