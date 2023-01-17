Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Премьер-министр Молдавии призвала не верить слухам об отставке правительства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла слухи о возможной отставке правительства страны.

В миреМинистр экономики Молдавии ушел в отставкуЧитать подробнее

"С самого начала таким образом подрывают доверие к власти", - заявила она журналистам и призвала "не верить слухам".

Распространение слухов о скорой отставке правительства она считает тактикой оппонентов, которая применяется с момента утверждения кабинета министров.

Одновременно премьер признала наличие "очень острых дискуссий" внутри партии власти по определенным вопросам.

"Но в условиях демократии - это правильно. Мы не должны этого бояться. В нашем правительстве всегда были профессионалы и честные люди, и нет никаких предпосылок думать иначе. Я не говорю, что все идеально. Особенно с учетом кризисного 2022 года. Конечно, в такой обстановке тяжело принимать решения. Не так быстро внедряются изменения, особенно в регионах, где сохраняется влияние определенных интересов, с которым нужно бороться", - сказала Гаврилица.

Отношения с президентом Майей Санду она охарактеризовала, как "очень хорошие".

"У нас - целая команда, есть парламентское большинство, следующие (парламентские) выборы в 2025 г. Даже если происходят определенные перестановки, это не поменяет реализацию повестки, с которой мы пришли к власти", - подчеркнула премьер.

Молдавия Наталья Гаврилица Майя Санду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Что случилось этой ночью: вторник, 17 января

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });