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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Погранслужба Казахстана отметила увеличение числа въезжающих из РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан, сообщила погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - отмечается в информации.

В погранслужбе сообщили, что совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.

"Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством", - говорится в сообщении.

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