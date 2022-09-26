Минтруда Казахстана не ждет последствий для рынка труда из-за притока россиян

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поток въезжающих в Казахстан из России не повлияет на национальный рынок труда, заявила на брифинге министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Она заверила, что у властей есть информационные системы для отслеживания тех, кто приезжает в Казахстан работать.

И бояться того, что они на сегодня могут сильно повлиять на наш национальный рынок труда, не стоит, - сказала она. - На сегодня с учетом тех данных, которые мы имеем, большого влияния на рынок труда нет".

По ее словам, с начала 2022 года в Казахстан из России уже въехали 262 тысячи человек, из них 6 518 человек прибыли в страну работать.

В целом, по ее словам, в Казахстан из России в 2019 году прибыло 30 тысяч человек, в 2020 году - 33 тысячи, в 2021 году - почти 32 тысячи.

"Сейчас с учетом прибытия и убытия на рынке находится более 25 тысяч россиян, которые, согласно данным наших служб, указали в цели въезда работу и работают. И если добавить те 6 тысяч, то будет около 31 тыс. человек находится на территории Казахстана, которые указали, что работают", - добавила она.

В конце прошлой недели погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщала, что на казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан.

Комитет миграционной службы МВД Казахстана сообщил, что в 2022 году в страну въехали 1 660 000 граждан России, выехали - 1 640 000 граждан России, о них у властях есть полная информация, за их пребыванием ведется четкий контроль.