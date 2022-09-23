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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Большинство жителей Донбасса, готовых участвовать в референдуме, выступают за присоединение к РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (по 87% в ДНР и ЛНР соответственно) готовы принять участие в референдуме по вопросу территориальной принадлежности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического института.

Результаты исследования показывают, что среди респондентов, заявивших о своём намерении принять участие в голосовании, по 97% жителей ДНР и ЛНР выступают за вхождение республик в состав России на правах субъектов РФ.

В свою очередь, 80% жителей Запорожской области намерены участвовать в голосовании, из них 87% заявляют о том, что хотели бы присоединения региона к РФ, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, о своём желании принять участие в референдуме заявили 69% жителей Херсонской области, из которых подавляющее большинство (89%) хотят присоединения к России.

Телефонный опрос был проведён 22 сентября 2022 года по заказу Экспертного института социальных исследований среди 4000 жителей в возрасте от 18 лет - по 1000 респондентов в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях соответственно.

ВЦИОМ Донбасс Херсонская область
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