На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях завершился первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России.

ЛНР

Явка избирателей в первый день голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации составила 21,97%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

"На 20:00 явка составляет 21,97% избирателей", - сообщила Кравченко.

Она уточнила, что количество избирателей, проголосовавших в первый день референдума, составляет 298 тыс. 900.

Кроме того, сообщается, что более 73 тысяч жителей Луганской народной республики, проживающих в Российской Федерации, проголосовали на избирательных участках, открытых в РФ в первый день референдума.

"Сегодня мы оглашаем не процентную явку, а фактическое количество (проголосовавших в РФ жителей ЛНР - ИФ) и их 73 174 избирателя", - сообщила председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова в пятницу.

Она уточнила, что всего открыт 201 избирательный участок для голосования на референдуме в 84 субъектах Российской Федерации.

ДНР

Явка избирателей в первый день голосования на референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации составила более 23%, заявили в ЦИК республики.

"Общая явка за первый день референдума - 23,64%", - говорится в сообщении ЦИК ДНР в пятницу.

Запорожская область

Более 20,5% избирателей подконтрольной РФ территории Запорожской области приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России за первый день голосования, сообщила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"По обобщенным данным избирательных участков, явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко журналистам в пятницу.

Абсолютное число проголосовавших она не назвала.

Голосование организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Херсонская область

В первый день проведения референдума о самоопределении Херсонской области проголосовали больше 15% от списочного состава избирателей региона, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"По итогам первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ явка избирателей составила 15,31% от общего списочного состава избирателей. На наш взгляд, это достаточно для первого дня голосования", - сказала она.

По данным избиркома, в списках избирателей - порядка 750 тысяч жителей Херсонской области. Голосование также организовано в населенных пунктах Николаевской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ, эти села указом главы военно-гражданской администрации были административно присоединены к Херсонской области.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.