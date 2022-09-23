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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В Бельгии предупредили о надвигающейся осенней волне коронавируса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бельгию в середине октября может накрыть очередная "волна" COVID-19, согласно прогнозу ученых. Об этом сообщил в пятницу бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano.

"Активное участие в вакцинации (...) будет нашим главным оружием в борьбе против COVID-19 в ближайшие месяцы", - заявил по этому случаю официальный представитель бельгийской медицинской администрации, вирусолог Ив Ван Летем, слова которого приводит телеканал RTBF.

Как считают эксперты, последствия этой новой "волны" – число заражений, госпитализаций, и другие показатели – будет зависеть от охвата населения вакцинацией в осенний период.

В настоящий момент уже наблюдается рост ежедневных госпитализаций на 4% по сравнению с прошлой неделей. При этом каждый день заражается коронавирусом на 17% больше людей по сравнению с предыдущей неделей.

"Особенно важно, чтобы лица старше 50 лет, работники здравоохранения и люди с ослабленным иммунитетом были вакцинированы до того, как начнется эта новая "волна", - заявляет Sciensano, ссылаясь при этом на выводы бельгийского Высшего совета по здравоохранению.

Ранее на этой неделе Национальное агентство общественного здравоохранения Франции объявило о том, что число новых ежедневных случаев заражения COVID-19 в стране продолжает расти.

По данным агентства, национальный уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос почти на 60% по сравнению с предыдущей. Французские эксперты считают осеннюю "волну" коронавирусной инфекции неизбежной.

Бельгия коронавирус
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