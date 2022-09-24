Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 614 млн 606 тыс. 793, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 535 тыс. 768 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 млн 056 тыс. 075 и 1 млн 56 тыс. 372.

Индия - 44 млн 563 тыс. 337 и 528 тыс. 487.

Франция - 35 млн 304 тыс. 648 и 155 тыс. 927.

Бразилия - 34 млн 624 тыс. 427 и 685 тыс. 750.

Германия - 32 млн 952 тыс. 50 и 149 тыс. 458.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество летальных исходов от заражения COVID-19 продолжает снижаться и составляет всего 10% от пика смертности в январе 2021 года.