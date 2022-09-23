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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

Пять стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Очередной пакет европейских антироссийских санкций, по мнению некоторых стран ЕС, должен предусматривать отключение Газпромбанка от SWIFT, ограничение сотрудничества с РФ в области ядерной энергетики и расширение санкций в отношении энергоресурсов, Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"Польша, Ирландия и три прибалтийские страны хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции против российской энергетики и включил в них запрет на сжиженный нефтяной газ и ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики", - передает агентство.

"Также предложения предусматривают исключение большего количества банков из международной платежной системы SWIFT, начиная с Газпромбанка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, санкции могут включать ужесточение ограничительных мер, связанных с операциями с криптоактивами, ограничения на страховые услуги, отмечает агентство.

Ранее в пятницу газета The Financial Times сообщила о том, что начинаются встречи представителей Европейской комиссии с чиновниками из стран ЕС, на которых будет обсуждаться очередной пакет санкций в отношении России. Также по данным FT, Польша и страны Балтии распространили собственный список мер в отношении России, которые в частности предусматривают санкции в области информационных технологий, банковской сфере и поставок алмазов.

Польша Ирландия ЕС Газпромбанк SWIFT
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