В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов и радаров в РФ, оказание IT-услуг

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций ЕС против РФ может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

В частности, речь идет о смартфонах, радиолокационной аппаратуре и лазерном оборудовании. Также авторы инициативы хотели бы запретить фирмам ЕС оказывать IT-услуги российским клиентам и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab.

Другие предложения предусматривают запрет на транзакции с алмазами из России, на ввоз банкнот ЕС и США в РФ, на продажу недвижимости россиянам. Также составители инициативы хотят запрета на финансирование Россией лоббистских фирм, негосударственных организаций и аналитических центров, зарегистрированных в ЕС.

Кроме того, речь идет о снятии с эфира ряда российских телеканалов и об ограничении доступа к сайтам NewsFront, SouthFront, аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.

Также поступило предложение замораживать активы и запрещать въезд в ЕС лицам, помогающим России обходить санкции.

Ранее на этой неделе агентству Bloomberg стало известно, что Ирландия, Польша и страны Балтии предложили для очередного пакета европейских антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT, ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики и расширить санкции в отношении энергоресурсов. Кроме того, санкции могут включать ужесточение ограничительных мер, связанных с операциями с криптоактивами, ограничения на страховые услуги.

В пятницу газета The Financial Times сообщила о том, что начинаются встречи представителей Европейской комиссии с чиновниками из стран ЕС, на которых будет обсуждаться очередной пакет санкций в отношении России.