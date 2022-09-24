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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель сбил украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью, заявили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка Донецкой народной республики, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области", - добавил он.

Конашенков также заявил, что российские средства ПВО перехватили в Херсонской области две ракеты "Точка-У".

"Уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" в районе Новой Каховки Херсонской области", - добавил представитель министерства.

Всего, по данным Конашенкова, в ходе военной операции на Украине уничтожено 299 самолетов, 155 вертолетов, 2 062 беспилотников, 376 зенитных ракетных комплексов, 5 100 танков и других бронемашин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 813 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 24 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина МиГ-29 HIMARS Минобороны РФ
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