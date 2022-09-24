Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник "Байрактар", который следовал в сторону Запорожской АЭС.

"Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В военном ведомстве заявили, что ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции.

"Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сказал Конашенков.

Как сообщили военные, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.