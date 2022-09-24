Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник "Байрактар", который следовал в сторону Запорожской АЭС.
"Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В военном ведомстве заявили, что ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции.
"Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сказал Конашенков.
Как сообщили военные, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.
На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.