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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник "Байрактар", который следовал в сторону Запорожской АЭС.

"Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В военном ведомстве заявили, что ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции.

"Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сказал Конашенков.

Как сообщили военные, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Хроника 24 февраля – 24 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС ВСУ Байрактар Минобороны РФ
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