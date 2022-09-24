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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Глава МИД Индии высказался за реформирование СБ ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - СБ ООН в нынешнем его виде неэффективен, не представляет интересы целых групп стран и нуждается в реформе, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"В ее нынешним виде эта структура неэффективна, а ее состав - несправедлив", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Джаишанкар отметил, что среди постоянных членов СБ ООН нет представителей "существенных групп стран". Он высказался за выстраивание в мире "ребалансированной многополярной системы".

"Индия готова взять на себя больше ответственности (на мировой арене - ИФ)", - добавил министр.

Индия ООН
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