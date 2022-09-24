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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Лавров заявил, что что РФ не будет делать первых шагов к переговорам с Западом по Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия не будет первой искать переговоры с Западом по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы от переговоров не отказываемся. И когда поступают соответствующие предложения, мы не отказываемся. Хотят наши партнеры "потихонечку" встретиться, чтоб об этом никто не узнал, - пожалуйста. Говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов", - сказал он в субботу на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос, готова ли Россия на переговоры с Западом по ситуации вокруг Украины.

По словам министра, "все было разрушено еще в 2014 году, когда Евросоюз прекратил все контакты, разрушил разветвленную архитектуру наших отношений".

"Если они будут к нам обращаться, мы посмотрим. Но мы к ним обращаться не будем. Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны", - добавил Лавров.

Как он отметил, "они эгоисты до мозга костей, они думают только о себе и о своих интересах". "Баланс интересов они не будут соблюдать и не будут даже его искать", - убежден министр.

Сергей Лавров МИД РФ
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