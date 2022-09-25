Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

США запустили на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в воскресенье по московскому времени стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту был выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 последней модификации составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

С учетом нынешнего аппарата на данный момент в составе американской орбитальной группировки имеются шесть тяжелых спутников типа KH-11. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около двух млрд долл.

США Delta IV Heavy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Парламентские выборы пройдут в Италии

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем
Военная операция на Украине

Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Шольц отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме

На Херсонщине, в Запорожье и ЛДНР завершился первый день голосования на референдуме
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });