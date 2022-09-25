Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

ОКНШ определил, что был осуществлен пуск баллистической ракеты малой дальности из провинции Северный Пхеньян, однако не привел других подробностей.

В сообщении военных отмечается, что они "усилили мониторинг и бдительность, поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами".

"Ренхап" обращает внимание, что пуск совпал в прибытием в южнокорейский порт Пусан ударной авианосной группировки США во главе с авианосцем Ronald Reagan.

Ранее сообщалось, что группировка прибыла в Пусан для участия в первых за пять лет совместных американо-южнокорейских военно-морских учениях.

В состав группировки помимо авианосца входят ракетные крейсер Chancellorsville и эсминец Barry. В учениях планируется также участие американской атомной подлодки Annapolis.

"Прибытие авианосца призвано продемонстрировать надежность союза Южной Кореи и США и готовность сдержать ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", - завил "Ренхап" источник из числа официальных лиц на условиях анонимности.

Учения пройдут у восточного побережья Южной Кореи в конце текущего месяца.