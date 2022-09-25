Бывший нардеп Украины Журавко погиб в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU -v Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.

На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек со ссылкой на предварительные данные. По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России. Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.

"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в сообщении.

Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.