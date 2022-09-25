Власти Херсонской области сообщили о переходе на газоснабжение из РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Херсонская область перешла на газоснабжение с территории России и больше не зависит от газовой системы Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу, котельные и бытовой сектор, мы будем получать теперь уже из России. Как ни старалась Украина (...), но нам теперь не нужен их газ, у нас теперь есть российский. Объемы достаточные, чтобы все предприятия работали, и у людей будет газ", - сказал он журналистам в воскресенье.

При этом Сальдо уточнил, что стоимость газа будет в пять раз ниже, чем раньше.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что республика готова поставлять в Херсонскую область электроэнергию и газ - до 3 млн кубометров в сутки. В середине сентября стало известно, что область уже получает электроэнергию с территории полуострова.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. В эти дни там проходит референдум о вхождении в состав России.