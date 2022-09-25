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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

Премьер Израиля счел, что вести переговоры с Ираном нужно с позиции силы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры с Тегераном следует вести, одновременно демонстрируя военный потенциал, который в случае необходимости можно применить против Ирана, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

"В 2015 году, когда президент США Барак Обама надавил на Иран с целью добиться соглашения по иранской ядерной программе, он обнародовал данные о противобункерных бомбах, разработанных США. Иранцы всегда сдают назад перед мощью великой державы", - приводит слова премьера The Jerusalem Post.

Он подчеркнул, что добиться соглашения с Ираном, лучшего чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), возможно, если на повестке дня будет стоять "правдоподобное военное решение".

"Я хочу сказать простую вещь: у Израиля есть возможности, которых иногда опасаются даже США. Израиль не зачинщик войны. Мы не хотим войны. В конце концов, у нас нет каких-либо исторических конфликтов с Ираном. Но должно быть ясно, что Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой", - отметил Лапид.

Он напомнил, что ранее Израиль решил оказать влияние на США и страны Европы, предоставляя им факты и разведданные по проблеме Ирана, причем к этой кампании власти договорились в значительной степени привлечь израильскую разведку "Моссад".

Лапид также заявил, что Израиль не заинтересован в операциях в Сирии, однако не может позволить Ирану использовать эту страну для наращивания военного потенциала или транспортировки вооружений ливанскому шиитскому движению "Хезболла". Премьер выступил с утверждением, что президент Сирии Башар Асад осознает опасность со стороны Ирана для стабильности своего режима и работает над выводом лояльных Тегерану сил из Сирии.

Израиль Яир Лапид Иран
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