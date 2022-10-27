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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Президенты Израиля и США обсудили Иран

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил с лидером США Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме вопросы, связанные с Ираном, сообщают американские СМИ.

"Иран подавляет своих собственных граждан, одновременно стремясь создать ядерное оружие. (...) Ситуация в Иране - это серьезная тема для обсуждения", - сказал Герцог журналистам после встречи с Байденом.

Ранее представитель Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден намерен "не позволить Ирану достичь потенциала для производства ядерного оружия".

"Президент по-прежнему верит, что дипломатия - лучший способ достичь такого результата", - добавил Кирби.

При этом он отмечал, что в Вашингтоне не считают возможным в скором времени вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Израиль США Иран Джо Байден Ицхак Герцог
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