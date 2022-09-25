Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту дислокации наемников в районе Запорожья

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили ракетным ударом до ста иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники", - сказал он.

По его словам, ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 человек противника и 28 единиц военной техники.

"Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50-ти боевиков", - сообщил Конашенков.

Он проинформировал, что в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30-ти военных и пять единиц военной техники.

Как сказал Конашенков, "всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники".