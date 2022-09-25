Военные РФ предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восемью дронами

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные сбили восемь украинских беспилотников, которыми хотели атаковать территорию Запорожской атомной электростанции.

"Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сказал в воскресенье официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов", - сказал он.

По словам Конашенкова, четыре снаряда разорвались в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с АЭС.

"Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сказал представитель Минобороны РФ.