Военные РФ предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восемью дронами
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные сбили восемь украинских беспилотников, которыми хотели атаковать территорию Запорожской атомной электростанции.
"Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сказал в воскресенье официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов", - сказал он.
По словам Конашенкова, четыре снаряда разорвались в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с АЭС.
"Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - сказал представитель Минобороны РФ.
1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.
На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.