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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Николаевской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области.

"Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", -- сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки (ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой народной республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 25 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Николаевская область HIMARS
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