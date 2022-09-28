США выделят военную помощь Украине еще на $1,1 млрд

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - США объявили о выделении Украине очередного транша военной помощи - на сумму в $1,1 млрд, сообщают западные СМИ.

В пакет помощи, в частности, вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, средства борьбы с беспилотниками и бронетехника. Поставки вооружений рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Таким образом, общий объем военной помощи США Украине за время работы администрации Джо Байдена составил примерно $17 млрд.

По сведениям АР, в новый пакет помощи войдут 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним, 12 систем Titan по борьбе с беспилотниками, 300 автотранспортных средств, десятки грузовиков и прицепов для перевозки тяжелого оборудования, различные радары, средства связи и разведывательную аппаратуру, средства обнаружения взрывчатки, запчасти. AP отмечало, что Украине может понадобиться один - два года для получения этих грузов.