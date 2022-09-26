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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии

Коалиция правых партий лидирует на парламентских выборах в Италии
Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Коалиция четырех правых партий уверенно опережает соперников на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Италии, сообщают римские СМИ со ссылкой на экзит-полы.

По данным газеты Il Sole 24 Ore, эта коалиция в Сенате - верхней палате итальянского парламента - может рассчитывать на 41-45% голосов. При этом лучше всех в ней выступила партия "Братья Италии". Это означает, что ее лидер, Джорджа Мелони, в случае прихода правоцентристов к власти, как ожидается, станет премьером.

На втором месте идет левоцентристская коалиция (25,5-29,5%). На третьем - популистское "Движение пять звезд" (13,5-17,5%). Далее следует коалиция из левых партий "Партия действия/Живая Италия" (6,5-8,5%).

В Палате депутатов (нижняя палата парламента), согласно первым результатам опросов на выходе с избирательных участков, результаты приблизительно такие же - правоцентристы уверенно лидируют.

Италия Джорджа Мелони
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