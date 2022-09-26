Итальянские демократы признали поражение на парламентских выборах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Демократическая партия Италии признала поражение на состоявшихся в воскресенье досрочных выборах в парламент, сообщают СМИ.

После оглашения официальных результатов обработки 10% бюллетеней на выборах лидирует коалиция четырех правых партий, набравшая 44% голосов. Наилучшие результаты у партии "Братья Италии". Это означает, что ее лидер, Джорджа Мелони, в случае прихода правоцентристов к власти, может стать новым итальянским премьером.

Заместитель председателя Демократической партии Дебора Серраккьяни признала поражение и заявила, что демократы переходят в оппозицию.

Как сообщалось, на втором месте, по предварительным данным, идет левоцентристская коалиция, на третьем - популистское "Движение пять звезд". Далее следует коалиция левых "Партия действия/Живая Италия".