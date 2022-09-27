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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

На западе Кубы проведена эвакуация из-за урагана "Иэн"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На западе Кубы власти Пинар-дель-Рио провели эвакуацию 50 тысяч человек из-за усиливающегося урагана "Иэн", который уже принес на остров ветер и ливни, сообщает АР.

В Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC) предупредили, что штормовый прилив может повысить уровень воды на западном побережье Кубы до 4,3 метров.

В регионе обустроены 55 пунктов размещения для эвакуированных, туда направлены сотрудники экстренных служб и приняты меры по защите посевов табака. АР отмечает, что Пинар-дель-Рио - главная провинция Кубы по производству табака.

По прогнозу, после Кубы "Иэн" наберет силу в Мексиканском заливе и в среду обрушится на Флориду уже как ураган четвертой категории, максимальная скорость устойчивого ветра может достигнуть 225 км/ч. Вероятнее всего, первыми под удар стихии попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.

Четвертая категория является предпоследней по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

По состоянию на 9:30 по московскому времени, "Иэн" двигается на северо-запад со скоростью около 21 км/ч, скорость устойчивого ветра составляет около 185 км/ч.

Куба Пинар-дель-Рио США Флорида Тампа Мексиканский залив Иэн
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