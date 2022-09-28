На всей территории Кубы отключилось электричество

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полное отключение электроснабжения произошло в ночь на среду по местному времени на всей территории Кубы, сообщает Объединение электросистем страны.

"Чрезвычайные обстоятельства сложились в национальной электросистеме. Подача электроэнергии в сетях находится на нуле, страна осталась без электроснабжения. Эта сложная ситуация связана с климатическими явлениями, которые оказали серьезное воздействие на инфраструктуру Объединения", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в соцсетях.

"Сбой произошел на западе, в центре и на востоке страны, необходимы масштабные меры для того, чтобы восстановить четкое функционирование системы", - отмечается в документе.

Энергетики обещают вернуть ситуацию к норме в кратчайшие сроки.

Недавно по западной части Кубы ударил мощный ураган "Иэн", последствия которого, как первоначально предполагается, и стали причиной выхода системы энергообеспечения страны из строя.