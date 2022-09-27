Тринадцать стран ЕС призвали к "потолку" цен на весь импортируемый газ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали ко введению потолка цен на любой импортируемый газ, пишет во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции..., ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков", - отмечается в обращении. Его подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния.

"Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями", - уверены авторы письма.