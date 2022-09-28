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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Также предлагается запретить европейцам становиться топ-менеджерами российских госкомпаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в связи с планами ввести новые санкции против России предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию и обсудить введение лимита цен на российскую нефть, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она сказала об этом на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы предлагаем расширить список товаров, которые более нельзя экспортировать в Россию. Цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций", - объяснила фон дер Ляйен.

Также в ЕК считают необходимым запретить Евросоюзу оказывать услуги для России и запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях.

"В этом санкционном пакете мы закладываем юридическую базу для введения лимита цен на российскую нефть", - также сказала она, напомнив, что ранее эту инициативу уже согласовали страны G7.

Фон дер Ляйен добавила, что "потолок" цен на нефть должен применяться прочими странами, вне рамок ЕС.

В ЕС с 5 декабря вступает в силу запрет на экспорт морем российской нефти в Евросоюз.

Кроме того, по ее словам, ЕК предлагает новые импортные ограничения на ряд товаров из России, что должно лишить Россию доходов в размере 7 млрд евро.

Боррель, со своей стороны, сказал, что ЕК предлагает расширить санкционный список физлиц. Он ожидает, что, в частности, под ограничительные меры попадут организаторы референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в подготовленном ЕК списке, по его словам, фигурируют высокопоставленные руководители Минобороны России. Брюссель предлагает санкции и "против тех, кто помогает обходить уже существующие ограничительные меры". По его словам, речь в данном случае пойдет не только о находящихся в России людях.

Еврокомиссия Евосоюз Жозеп Боррель ЛНР ДНР Минобороны
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