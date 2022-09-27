Забастовки на ряде НПЗ во Франции поставили под угрозу свыше 50% поставок топлива в стране

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рабочие четырех нефтеперерабатывающих заводов во Франции вышли на забастовку, в результате чего под угрозой оказалось более половины поставок топлива в стране.

"Мы призываем не отправлять продукцию из НПЗ и нефтехимических заводов, которые находятся под патронажем CGT", - заявил представитель профсоюза рабочих Франции CGT на НПЗ, принадлежащих TotalEnergies, Бенжаман Танж агентству AFP.

По информации агентства Bloomberg, два завода полностью остановили работу из-за забастовок - завод Exxon Mobil в Порт-Джером-Гарвеншон мощностью 236 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки и завод в Фо-Сюр-Мере мощностью 133 тыс. б.н.э./с.

Работа на еще одном НПЗ в Фейзене, принадлежащем TotalEnergies, приостановлена с 16 сентября из-за пожара. Профсоюз CGT сообщил, что работа на нем не возобновится до средины октября из-за начавшейся забастовки. Мощность этого завода составляет 109 тыс. б.н.э./с.

Другой НПЗ TotalEnergies, расположенный в коммуне Гонфревиль-л'Орше, работает на минимальном техническом уровне.

Рабочие недовольны текущим уровнем заработных плат и аргументируют свои требования скачком прибыли нефтекомпаний на фоне роста цен на энергоресурсы в мире.

Exxon и TotalEnergies подтвердили агентству Bloomberg, что работа на всех перечисленных НПЗ приостановлена и ограничена из-за забастовок.

"В преддверии забастовки TotalEnergies приняла необходимые логистические меры, чтобы иметь возможность нормально снабжать свою сеть станций и клиентов", - заявил представитель компании.