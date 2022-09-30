В Великобритании 1 октября пройдет забастовка 50 тысяч железнодорожников

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение в Великобритании будет практически полностью остановлено в субботу 1 октября из-за забастовки, которую объявили сразу несколько отраслевых профсоюзов.

Пассажиров попросили не совершать поездок без необходимости, поскольку отправляться по расписанию будет лишь каждый десятый поезд, пишет Financial Times.

На забастовку одновременно выйдет более 50 тысяч членов профсоюза работников железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT), профсоюза машинистов Aslef, а также Ассоциации служащих железнодорожного транспорта. Они требуют повышения зарплат в соответствии с темпами инфляции и изменения условий труда.

Субботняя забастовка будет первой из серии акций, запланированных железнодорожниками. Члены профсоюза Aslef снова выйдут на забастовку 5 октября, а RMT - 8 октября.