Блинкен сообщил, что США усиленно работают над помощью Европе в сфере энергетики

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - США активно работают над темой содействия Европе в области обеспечения энергетической безопасности как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы работаем изо дня в день для решения вопросов энергетической безопасности в Европе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам госсекретаря, что касается краткосрочной перспективы, США работают над введением потолка цен на нефть, "при этом чтобы она продолжала поступать на мировой рынок". Помимо этого, Соединенные Штаты продолжают предпринимать усилия для поиска источников поставок сжиженного природного газа в Европу в сотрудничестве с мировыми партнерами.

Говоря о долгосрочной помощи, Блинкен заявил, что США поддерживают снижение зависимости Европы от ископаемого топлива, в том числе через учреждение совместной рабочей группы по обеспечению европейской энергетической безопасности.

Глава Госдепа отметил, что задачами является "прекращение зависимости от российских энергоресурсов" и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии, что решит проблему климатических изменений.